Первые серии нового сезона проекта «Хочу всё знать! Твой путеводитель по ФинЗОЖ» уже доступны на KION и в сообществе Киностудии Горького в ВК

Первые 20 эпизодов научно-популярного киножурнала «Хочу всё знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ», созданного Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уже опубликованы в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького в социальной сети ВКонтакте. Проект доступен для всех зрителей бесплатно.

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Новые серии расскажут зрителям о кредитных каникулах, международном валютном фонде, паритете покупательской способности и финансовой политике государства. Проект раскроет значение таких незнакомых многим слов, как фишинг, смишинг, фарминг и кликджекинг. А также ответит на самые интересные вопросы, которые многие стеснялись задать. Почему миллиардеры так любят всё швейцарское: часы, сыры и банки? Массоны, рептилоиды и прочее тайное правительство – почему о них все говорят, но никто ничего толком не знает? И как совершить экономическое чудо, если вы никогда не учились в Хогвартсе?

Киножурнал будет полезен не только детям, но и взрослым, ведь мало кто знает, как накопить на мечту, если у неё высокая цена, а у тебя низкая зарплата, и почему кредит – это плохо, а ипотека – тоже плохо, но всё же получше. Авторы киножурнала раскроют все секреты финансового мошенничества, дадут советы о том, как не попасть в ловушку нищеты и выбраться из неё, и поделятся подробным планом действий для начинающего предпринимателя.

Первые десять эпизодов рассказывали о значении доллара и рубля, способах создания криптовалюты, фондовых биржах, финансовых кризисах, инфляции, ВВП и экономических санкциях.