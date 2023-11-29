Новые кадры фильма Mortal Kombat 2: создатели воскресят одного из героев

Тодд Гарнер, продюсер грядущего сиквела киноадаптации культового файтинга Mortal Kombat, продолжает подогревать интерес фанатов кадрами со съемочной площадки.

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На одном из них зрители разглядели намек на возвращение персонажа, который был убит в фильме 2021 года — злодея Кано.

На кадрах легко узнается его нож, что многие фанаты расценили, как явный факт воскрешения преступного киборга убитого Соней Блейд.

Также подписчики продюсера предполагают, что он выложил декорации мира Преисподняя. Но кадр оказался слишком размыт, чтобы сказать точно.