4 самых ожидаемых корейских сериала

Последние несколько лет корейский кинематограф оброс фанатами со всего мира. Теперь сериалы из этой азиатской страны в силах конкурировать с американскими фильмами и телешоу. Но среди корейских картин есть и те, что поклонники ждут с особенным трепетом.

© Кадр из сериала «Королевство зомби», 2019 год

О том, выход каких корейских сериалов ожидают в 2024 году больше всего, читайте в этом материале.

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«Прощай, Земля», 1-й сезон

Сериал «Прощай, Земля» рассказывает историю о том, как люди узнают, что к Земле летит огромный астероид. Ученые предрекают скорую гибель всему земному шару. Человечество охватывает паника. В это время обычная учительница Джин Се Ген пытается спасти своих учеников от верной смерти.

С недавних пор корейские сериалы стали не менее качественными, чем их американские конкуренты. Корейцы научились делать реалистичные визуальные эффекты и прописывать интересные сюжеты. По этой причине сериал «Прощай, Земля» интересен не меньше, чем какие-либо другие корейские шоу.

«Выходи за моего мужа», 1-й сезон

Сериал «Выходи за моего мужа» рассказывает историю о любовном треугольнике. Супруга главного героя узнает, что муж изменяет ей с лучшей подругой. Позже бедолага таинственным образом переносится во времени на десять лет назад, когда начался ее роман с будущим возлюбленным и дружба с коварной подругой.

Комедийный фантастический сериал выйдет в самом начале 2024 года. Среди исполнителей главных ролей любимцы корейских зрителей Пак Мин-ен и На Ин-у.

«Королевство зомби», 3-й сезон

Первый сезон истории о зомби-апокалипсисе в сеттинге средневековой Кореи вышел в 2019 году. Проект имел успех у зрителей, а потому сразу обзавелся не только вторым сезоном, но и спин-оффом. Зрители хвалили качество картинки и интересный сюжет, разворачивающийся в стародавних временах экзотической страны.

Третий сезон корейского сериала про зомби должен выйти в 2024 году. Производство проекта ранее тормозила пандемия коронавируса. По ее вине актеры и режиссеры расселись по домам вместо того, что заморозило производство.

«Игра в кальмара», 2-й сезон

Первый сезон корейского сериала о жестоком шоу о выживании вышел в 2021 году и имел бешеный успех. Люди стали одеваться в стиле главных героев и даже делать тематические фотосессии. О корейском кино заговорили не только высоколобые критики, но и обычные зрители. Режиссер Хван Дон-хек, находящийся на момент съемок в тяжелом финансовом положении, не ожидал такого успеха. Однако он сразу согласился на создание продолжения истории.

Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2024 году. Авторы обещают более интересный сюжет. Однако его подробности держатся в секрете.