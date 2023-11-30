Более 5 тысяч фильмов на разных языках будет восстановлено в Индии

Министр информации и телерадиовещания, спорта и по делам молодежи Индии Анураг Сингх Тхакур заявил, что 54-й Международный кинофестиваль Индии (IFFI 54) стал праздником, объединившим творческие умы, кинематографистов, режиссеров, любителей кино со всего мира. Эти слова прозвучали в его видеообращении на церемонии закрытия IFFI.

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Тхакур отметил, что на 54-м кинофестивале было показано около 250 фильмов из 78 стран общей продолжительностью около 30 тысяч минут. Было проведено 23 мастер-класса, некоторые из которых были доступны как офлайн, так и виртуально.

Подчеркивая усилия IFFI по обеспечению инклюзивности и доступности, министр сказал, что фильмы были специально подобраны для киноманов с ограниченными возможностями, чтобы они могли наслаждаться красотой кино на больших экранах с помощью языка жестов и аудиоописаний.

«Мы также позаботились о том, чтобы включить в программу более 40 фильмов, снятых женщинами, отмечая их талант», – добавил он.

Положительно оценив усилия Национальной миссии кинонаследия по восстановлению старой классики, министр сказал, что более 5 тысяч фильмов и документальных лент на разных языках в цифровом формате 4K будут восстановлены, чтобы будущие поколения Индии могли оценить, насладиться и вдохновиться этими великими произведениями.