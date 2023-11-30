Режиссер Войтинский: успех сказки «По щучьему велению» стал неожиданностью

Режиссёр фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский признался, что не ожидал, что его картина станет такой успешной в прокате.

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В ходе беседе в пресс-центре НСН он заявил, что ожидания по сборам были в пределах 1 млрд рублей, в то время как картина уже собрала свыше 2 млрд 120 млн рублей.

Режиссёр выразил мнение, что успех фильму обеспечила работа профессиональных художников, операторов и актёров, а также тот факт, что сказка о Емеле всем знакома.

«И мы со своей стороны не обманули зрителя и не выдали ему постмодернистскую фантазию, мы сделали классическое произведение, и это всегда хорошо работает», — добавил Войтинский.