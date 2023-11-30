Режиссер Войтинский рассказал о съемках фильма «Огниво»

«Мы сняли сказку «Огниво» — целый новый фильм, пока готовилась графика для фильма «По щучьему велению». Мы тогда очень много поездили и поснимали по стране — от Ладоги до Перми, Урал, Сибирь», — поделился Войтинский в ходе беседы в пресс-центре НСН.