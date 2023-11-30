Марго Робби и Грета Гервиг прокомментировали слухи о сиквеле «Барби»

Похоже, что сиквел фильма «Барби» может не состояться в обозримом будущем - если вообще состоится - но режиссер фильма Грета Гервиг не исключает такой возможности.

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В понедельник на красной дорожке Gotham Awards Гервиг заявила Entertainment Tonight: «На данный момент этого не обсуждалось», - ответила Гервиг на вопрос о том, готовится ли продолжение.

Номинированная на «Оскар» режиссер призналась, что в данный момент она «не готова» к еще одному фильму, но не стала говорить твердое «нет» потенциальному сиквелу.

«Жизнь длинная, - добавила она. - Никогда не знаешь, что будет».

Марго Робби, которая выступила продюсером фильма и сыграла роль культовой куклы от Mattel, также высказалась по поводу шумихи вокруг очередного фильма о Барби, заявив Associated Press в начале этого месяца, что они «вложили в него все силы».

«Мы не собирались делать из него трилогию, - сказала Робби, добавив: - Грета вложила в этот фильм все силы, так что я не могу представить, что будет дальше».

Нет ничего удивительного в том, что кинозрители обрадовались бы продолжению, учитывая, каким огромным успехом пользовался фильм, премьера которого состоялась в июле.