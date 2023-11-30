Марго Робби и Грета Гервиг прокомментировали слухи о сиквеле «Барби»
Похоже, что сиквел фильма «Барби» может не состояться в обозримом будущем - если вообще состоится - но режиссер фильма Грета Гервиг не исключает такой возможности.
В понедельник на красной дорожке Gotham Awards Гервиг заявила Entertainment Tonight: «На данный момент этого не обсуждалось», - ответила Гервиг на вопрос о том, готовится ли продолжение.
Номинированная на «Оскар» режиссер призналась, что в данный момент она «не готова» к еще одному фильму, но не стала говорить твердое «нет» потенциальному сиквелу.
«Жизнь длинная, - добавила она. - Никогда не знаешь, что будет».
Марго Робби, которая выступила продюсером фильма и сыграла роль культовой куклы от Mattel, также высказалась по поводу шумихи вокруг очередного фильма о Барби, заявив Associated Press в начале этого месяца, что они «вложили в него все силы».
«Мы не собирались делать из него трилогию, - сказала Робби, добавив: - Грета вложила в этот фильм все силы, так что я не могу представить, что будет дальше».
Нет ничего удивительного в том, что кинозрители обрадовались бы продолжению, учитывая, каким огромным успехом пользовался фильм, премьера которого состоялась в июле.
Летний блокбастер собрал в мировом прокате, по официальным оценкам Warner Bros., 1,03 миллиарда долларов за первые несколько недель после выхода, сделав Гервиг первой женщиной-режиссером с фильмом, преодолевшим такую отметку.