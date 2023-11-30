Disney объяснил провал фильма «Капитан Марвел 2» отсутствием должного контроля

Глава Disney Боб Айгер в интервью телеканалу CNN рассказал о причине провала в прокате фильма «Капитан Марвел 2».

© nsn.fm

Неудачу сиквела Айгер списал на отсутствие должного контроля над процессом съемок со стороны студийных боссов. Одной из проблем он назвал пандемию коронавируса.

Глава Disney заявил, что впредь компания будет работать только над теми сиквелами, которые действительно интересны публике. Он признал, что студия погналась за количеством картин в ущерб их качеству.