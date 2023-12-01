Где проходили съемки фильма «По щучьему велению»: видео
Комедия «По щучьему велению» вышла в российский прокат в октябре 2023 года. Снята она по мотивам одноименной русской народной сказки. Фильм рассказывает историю бедного крестьянина Емели, который ловит в реке волшебную щуку. Она обещает исполнять любые его желания с одним условием
Новый российский фильм снимали в живописных местах центральной России. Большая часть съемок проходила недалеко от города Тобольск в деревне Абалак.
Именно здесь были построены основные декорации сказочной деревни, где живёт главный герой Емеля в исполнении актёра Никиты Кологривого. Натурные съемки дали возможность максимально реалистично передать атмосферу русской глубинки.
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