Битва с Саблезубым в пустыне — на новых кадрах со съемок «Дэдпула 3»

В начале декабря в Сети появились новые фотографии со съёмочной площадки «Дэдпула 3». Съёмки ленты возобновили ещё в 20-х числах ноября — с тех пор авторы сняли как минимум несколько экшен-сцен.

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Так, на появившихся снимках можно увидеть, как Дэдпул и Росомаха сражаются с Саблезубым — одним из главных врагов персонажа Хью Джекмана. Кто сыграет злодея, неизвестно: это может быть как Тайлер Мэйн из оригинального фильма, так и Лив Шрайбер из «Людей Икс: Начало. Росомаха».

Фото со съёмок «Дэдпула 3»

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