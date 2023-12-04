«Годзилла и Конг: Новая империя» — вышел трейлер новой части эпической схватки
В Сети появился первый трейлер боевика студии Warner Bros. «Годзилла и Конг: Новая империя».
На этот раз двум непримиримым соперникам предстоит объединить усилия, ведь на горизонте возник более серьезный противник. Судя по трейлеру, местом действия фильма будет остров, где обитают как огромные обезьяны, так и динозавры.
Похоже, что Кинг-Конг обзаведется неким приспособлением, который напоминает «Перчатку бесконечности» Таноса. Премьера «Годзилла и Конг: Новая империя» состоится 12 апреля 2024. Ранее в новых эпизодах сериала по Cyberpunk 2077 раскрыли тайну появления Догтауна.