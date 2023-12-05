Агрессия и насилие: почему сериал «Слово пацана» вызвал резонанс в обществе
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» только вышел на экраны, но вокруг него возник уже ряд скандалов. Представители властей даже потребовали запретить показ из-за деструктивных идей и романтизации насилия.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец отправила официальный запрос сотрудникам Роскомнадзора о запрете сериала. Как сообщается в документе, подписанном ею, через фильм распространяют преступную идеологию. Ранее СМИ сообщали, что группы школьников Казани после просмотра сериала решили подраться за школьный двор. За этим инцидентом последовали проверки МВД с предложением закрыть доступ к ленте, пропагандирующей романтику бандитизма.
Ирина Волынец убеждена: необходимо осуществлять общественный контроль за нецелевым использованием бюджетных денег, которые частично финансировали картину.
— Я вижу в сериале признаки этого преступления, — говорит «Вечерней Москве» Волынец. — Насыщенный открытой пропагандой преступности сериал явно идет вразрез с интересами государства. Чтобы молодежь не брала пример с героев экрана, ее необходимо максимально занимать.
Создавать кружки и секции, детские лагеря для отдыха за счет государства. Словом, все, чтобы дети могли реализовать свою активность на конструктивной почве. Иначе они как губка впитывают такие сериалы, как «Слово пацана», и идут калечить друг друга, подражая героям фильма.
— В пубертатном периоде молодежь проверяет на прочность мир вокруг, — говорит «Вечерняя Москва» психолог Ирина Крохмаль. — Ребята воспринимают его как отражение запретов родителей, общества. Нужно перенаправлять возникающую агрессию в здравое русло.
По мнению социолога Федора Калязина, именно в Москве проблема уличных драк среди подростков неактуальна уже несколько десятилетий: — Почему авторы сериала решили привлечь внимание зрителей к ней сегодня — большой вопрос. Не думаю, что молодые жители столицы будут следовать примеру героев этой картины.
Ная Гусева, кинокритик:
— Трагедия преследует героев на протяжении всего сюжета. Чему это научит зрителей — вопрос к ним самим. Создатели снова затронули тему насилия именно потому, что во времена турбулентности, в которых мы существуем в том числе и сегодня, насилие появляется и в головах, и на улице. Поэтому сериал можно расценивать как предостережение, чтобы люди не повторяли события, так детально показанные в нем.