Агрессия и насилие: почему сериал «Слово пацана» вызвал резонанс в обществе

— Трагедия преследует героев на протяжении всего сюжета. Чему это научит зрителей — вопрос к ним самим. Создатели снова затронули тему насилия именно потому, что во времена турбулентности, в которых мы существуем в том числе и сегодня, насилие появляется и в головах, и на улице. Поэтому сериал можно расценивать как предостережение, чтобы люди не повторяли события, так детально показанные в нем.