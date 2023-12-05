Топ-10 лучших сериалов 2023 года назвал агрегатор IMDb
Портал IMDb составил список самых лучших ТВ-сериалов уходящего года, которые вызвали наибольшее обсуждение и положительную реакцию среди пользователей.
Первое место заняла адаптация видеоигры The Last of Us, второе — мини-сериал «Асока» по вселенной «Звёздных войн». Третья строчка в топе досталась финальному сезону «Наследников».
Топ-10 сериалов 2023 года от iMDB:
Ранее стало известно, что съёмки второго сезона сериала по The Last of Us, основанные на сюжете второй игры, стартуют 12 февраля. В зависимости от действий сценаристов шоу будет продолжаться от трёх до пяти сезонов.
Чемпионат.com: главные новости