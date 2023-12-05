Топ-10 лучших сериалов 2023 года назвал агрегатор IMDb

Портал IMDb составил список самых лучших ТВ-сериалов уходящего года, которые вызвали наибольшее обсуждение и положительную реакцию среди пользователей.

Ранее стало известно, что съёмки второго сезона сериала по The Last of Us, основанные на сюжете второй игры, стартуют 12 февраля. В зависимости от действий сценаристов шоу будет продолжаться от трёх до пяти сезонов.