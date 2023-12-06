Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финала

Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии
Создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии проекта. Об этом сообщили в пресс-службе видеосервисов Wink и Start, передает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Создатели проекта, режиссером которого выступил Жора Крыжовников, опровергли информацию об изменениях в сценарии последней серии, а также заявили, что рабочая поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована ранее.
«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий. Идем по давно запланированному графику, пересъем финальной серии не ведется», — говорится в сообщении пресс-служб.
Последняя серия «Слова пацана» выйдет на экраны 21 декабря этого года.