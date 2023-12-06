Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финала

«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий. Идем по давно запланированному графику, пересъем финальной серии не ведется», — говорится в сообщении пресс-служб.