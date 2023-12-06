8 главных уроков из мультфильмов Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки — признанный гений не только японской, но и мировой анимации. Его работы узнаёшь с первого кадра, и от них невозможно оторваться.

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Уже 7 декабря на российские экраны выходит его новый мультфильм «Мальчик и птица» — по словам создателя, последний в его анимационном портфеле, но мы-то знаем, что он подарит нам что-то ещё.

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Будь то оскароносный «Унесённые призраками», ностальгический «Мой сосед Тоторо» или более взрослая «Принцесса Мононоке», портфолио Хаяо Миядзаки поражает разнообразием. Оно обширно, уникально и, прежде всего, увлекательно, и в каждом мультфильме есть философская нотка.

Тлум.Ру выбрал 8 важных уроков, которые Хаяо Миядзаки даёт нам своим творчеством.

№ 1. Оставайтесь собой

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В современном обществе существует множество факторов, которые могут повлиять на уверенность человека в себе и доброту — друзья, семья или даже средства массовой информации. Всё это может отвлечь, из-за этого люди могут потерять из виду то, кем они являются по своей сути.

Этому нас учит «Ведьмина служба доставки» 1989 года. Это фильм о взрослении юной Кики, летающей на метле в компании чёрного котика. Она учит верить в себя, показывает счастье, которое человек может обрести, будучи уверенным в себе и ценя то, что может сделать кого-то уникальным. Главная цель истории — показать зрителю, как важно верить в себя и продолжать делать то, что делает вас такими, какие вы есть.

№ 2. Проявляйте доброту

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Неважно, человек ли это, дух или даже существо, проявление доброты к незнакомцу — вещь, которая должна быть по умолчанию. Об этом рассказывает мультфильм «Мой сосед Тоторо». Две сестры, Сацуки и Мэй, переезжают в новый дом и обнаруживают Тоторо, большого лесного духа, похожего на синего медведя.

Вместо того, чтобы бояться странного зверя, героини проявляют к нему доброту. Они дружат с духом, и он отвечает взаимностью.

№ 3. Проявляйте уважение и заботу об окружающей среде

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Мультфильмы студии Ghibli уделяют много внимания природе — красивые зелёные пейзажи, цветущие растения, пышные деревья, бесконечные океаны можно рассматривать бесконечно. Такие можно увидеть, например, в мультфильме «Навсикая из Долины Ветров» — но и в других проектах студии пейзажей достаточно.

Живописный дизайн, счастливые существа, живущие полной жизнью, и уважение, которое персонажи проявляют к окружающей среде (в том числе и к духам из японской мифологии, которых очень много в мультфильмах Миядзаки) — хороший пример для зрителей, показывающий, насколько красивым и удивительным может быть мир природы, если его уважать и принимать.

№ 4. Покидайте свою зону комфорта

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Иногда маленькие и на первый взгляд незначительные шаги могут привести к большим приключениям. Если бы Софи из «Ходячего замка» не приняла неизведанное и не вышла за пределы своей зоны комфорта, она никогда бы не испытала всех чудес, которые мог предложить ей мир. Даже если это было страшно или даже смертельно опасно, она встречала то, что ей предподнесла жизнь — и получила за это больше, чем могла бы представить.

Покинув свою зону комфорта, она смогла вырасти как личность и обрести уверенность, которой у неё не было раньше. Этот фильм вдохновляет и показывает, что знакомство с неизведанным может быть полезным.

№ 5. Любовь не знает границ

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Любви в мультфильмах Миядзаки уделяется много внимания, но эта линия точно не находится в центре повествования. Так, в истории «Рыбка Поньо на утёсе», Поньо, маленькая принцесса-золотая рыбка, попадает на берег и находит пятилетнего мальчика по имени Сосукэ. После встречи с ним Поньо мечтает стать человеческой девочкой и проводить с ним всё своё время.

Она использует волшебные силы своего отца, чтобы воплотить свою мечту в реальность, и они становятся верными друзьями. Но трансформация Поньо вызывает дисбаланс в мире, поэтому она не может оставаться человеком вечно. Казалось бы, это может рассорить их, но Сосукэ не волнует, рыба Поньо или человек — он любит её такой, какая она есть. Это ценный жизненный урок, который доказывает, что любовь и дружба не знают границ.

№ 6. Не теряйте свою креативность

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Творчество может проявляться во многих формах — рисовании, письме, музыке, дизайне и многом другом. Каким бы талантом ни обладал человек, его следует развивать и взращивать, а не отрицать или игнорировать. Многие персонажи фильмов студии Ghibli невероятно творческие и креативные, что неудивительно, учитывая талант и фантазию, вложенные в их создание.Так, Сэйдзи и Сизуку из «Шёпота сердца» придумывают фантастическую историю, в которой Сизуку играет главную роль, Барон (статуэтка кота в магазинчике) — герой-мужчина, ищущий свою потерянную любовь Луизу, а бродячий кот из поезда становится антагонистом. Как иначе можно представить кота в виде джентльмена, как не при помощи креативности?

№ 7. Превращайте мечты в реальность

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Когда кто-то преследует свои увлечения, его мечты вполне могут стать реальностью. Этот жизненный урок является основной темой фильма «Ветер крепчает», истории, в которой рассказывается о мальчике Дзиро Хорикоси и создании им самого мощного самолёта «Истребителя Зеро» во время Второй мировой войны. И это всё несмотря на то, что он близорук, и ему велели забыть о небе из-за этого.

Благодаря его целеустремленности и готовности усердно работать и следовать своим увлечениям, несмотря ни на что, он смог достичь своей цели и создать нечто потрясающее. Он доказал, что люди могут осуществить свои мечты, если у них есть смелость, страсть и решимость.

№ 8. Страх не должен вас сдерживать

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Мультфильм «Унесённые призраками» сосредоточен на страхе — и о том, как с ним борется главная героиня Тихиро. После череды печальных событий Тихиро попадает в странный новый мир, окруженный как добрыми, так и злыми духами. Но чтобы вернуть своих родителей, ей придется столкнуться со своими страхами не только перед этим новым миром, но и перед неизведанным, например, опасными духами и сверхъестественными существами.