7 мультфильмов для взрослых

Отдохнуть от «Синего трактора» нужно и для общего развития, и чтобы посмеяться, и если понадобится — поддержать беседу с другими ценителями анимации как истинный эксперт.

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Собрали подборку из лучших мультсериалов, не предназначенных для детей. На любой вкус, вечер и психоделический настрой.

Видео дня

«Байки из турне» (2017 — 2018. 2 сезона)

Атмосфера: хорошей комедии про легендарных кантри-исполнителей.

Сюжет: «Байки из турне» — документальный сериал о гастролях именитых музыкантов. Каких именно — не узнаем, пока не посмотрим. Это так над зрителем пошутил Майк Джадж, автор «Бивиса и Баттхеда». Он решил, что будет весело, если люди сами попробуют угадать героев шоу. Майк соединил здесь реальные кадры интервью и живые съемки артистов с техникой перекладки и своей собственной фантазией.

Получилось полуправдивое турне — кантри-певцы рассказывают смешные случаи из концертных поездок, приправив их щедрой порцией анекдотов из профессионального цеха и жизни. Для такого путешествия с именитыми попутчиками не нужно собирать чемоданы, тем более есть большая вероятность вернуться из него с новым грузом: багажом знаний из мира гастролей.

«Объяснялкины» (2023 — наши дни. Первый сезон)

Eva.ru

Атмосфера: жизненная.

Сюжет: Весь сериал — сплошная ирония над другими анимационными шедеврами и над нами. Ведь все мы пытаемся быть идеальными людьми в глазах других.

О чем история: одна знаменитая семейка снимала научно-популярное шоу, познавательное и для детей, и для взрослых. В нем они были как с картинки — любящими друг друга, с вечными улыбками и постоянными теплыми объятиями. Потом случилось подписание контракта со стриминговым сервисом, и теперь эта игра в семью года затянулась. По условиям договора им всем нельзя меняться, стареть и даже умирать. Задача эта изначально трудная, тем более для Объяснялкиных, так как они вне кадра являются обычными людьми. Точнее: инфантильными родители и пенсионерами-аферистами. Важное предупреждение — здесь все будет слишком узнаваемо и смешно.

«Металлопокалипсис» (2006 — 2013. 5 сезонов)

Атмосфера: подходящая, чтобы вспомнить свою бурную молодость.

Сюжет: Рок-группа Dethklok резко решила сделать «металлическим» все вокруг. Потому что у самих музыкантов кроме любви к металлу больше ничего нет. Или почти ничего. На самом деле они обладают баснословным состоянием и огромной любовью поклонников. Слава позволяет рок-алкоголикам и лентяям делать все что угодно, даже устраивать массовую давку, и не отвечать за нее перед законом — спасибо их личному адвокату.

Это идеальный сериал для фанатов тяжелой музыки, вокруг которой здесь в прямом смысле крутится весь мир. А еще в «Металлопокалипсисе» со своим камео появились звезды реальных рок-групп: тот же Джордж Фишер из Cannibal Corpse, или вообще вся Metallica.

И ради чего все? Ради доказательства, что рок — это искусство, а искусство — это взрыв. Не без участия теневого шоу-бизнеса, кстати.

«Атомный лес» (2012. 2 сезона)

Атмосфера: поднимает тему экологических проблем и беспокойства за будущее нашей планеты.

Сюжет: Рассказывает про мир после апокалипсиса, где всё само по себе плохо, только здесь еще и с утроенной порцией насилия, жестокости и черного юмора. Антропоморфные животные рассуждают о жизни, попадают в казусные ситуации, а еще почему-то кажутся такими родными. Скорее всего, это из-за родственных связей «Атомного леса» с нашими любимыми «Смешариками». Как-никак здесь автор идеи Алексей Лебедев — главный сценарист круглой Вселенной. В общем, есть с чем сравнивать. Хотя работы несравнимые.

«Остров летнего лагеря» (2018 — 2023. 6 сезонов)

Eva.ru

Атмосфера: милейшая, ей можно насладиться даже вместе с детьми.

Сюжет: Про волшебство. Главные герои отправляются в детский летний лагерь, который расположен в магическом лесу, а в нем живут соответствующие животные и другие не совсем реальные друзья. Например, говорящая одежда. Но впечатлительные зрители могут спокойно выдохнуть — «Остров летнего лагеря» не собирается пугать, наоборот, хочет рассказать о силе добра.

Это такая комфортная и мягкая психология для нежных ушей и глаз. Здесь самые милые существа и самая нераздражающая подача назидательных уроков о важности ментального здоровья. Персонажи сразу становятся любимыми, взять того же Оскара с его вечной тревожностью — кто не ощутит с ним духовную связь после затяжной бессонницы? В общем, без лишних слов, «Остров летнего лагеря» это то, что доктор прописал для всех, у кого мало спокойствия в жизни.

«Полночные откровения» (2020. 1 сезон)

Атмосфера: напоминает о том, как бывает невыносимо одиночество.

Сюжет: Главный герой, подкастер, путешествует по умирающим галактикам, берет интервью у разных форм жизни, и ни ему, ни им не важно, что происходит на фоне — хоть разрушение целой планеты. Сам герой попутно пытается найти себя, свое место в жизни и рассуждает о социальных темах. Отсюда напрашивается вопрос: не много ли таких важных проблем раскрывается в этом мини-сериале с психоделикой? Но нет, здесь всё рассчитано — философии в самый раз.

«Харли Квинн» (2018 — наши дни. 5 сезонов)

Eva.ru

Атмосфера: бунтарская. То что надо для отдыха от детей.

Сюжет: Не обошелся без грустного Бэтмена. Как и без фирменных переосмыслений от DC. Здесь злодеи показываются с человеческой — ироничной — стороны. Например, Джокер читает дома «Бесконечную шутку» как любой нормальный мейнстримный парень. Ядовитый Плющ призывает всех к рациональности. Харли Квинн создает свою банду ради великой мести, а потом — ради великой миссии.

И только Готэм остается Готэмом — городом, которому нужен герой. Всё динамично, смешно и безумно. В лучших традициях взрослой анимации.