В Сети вышел трейлер нового сезона сериала «Медиатор»

«Павлову очень сложно выразить свои истинные чувства, и он может не всегда верно их интерпретировать. В одну секунду он верит им, в другую — уже нет. Павлов — противоречивый персонаж, нельзя назвать его однозначно плохим или хорошим. Он может говорить и делать страшное, но при этом для благой цели. Поэтому в этом сезоне нас ждут перевёртыши и очень классная линия Павлова с Мариной, героиней Иры Старшенбаум», — цитирует слова Бурковского пресс-служба платформы.