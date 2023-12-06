В России выходит новый фильм Миядзаки «Мальчик и птица»
На российские экраны выходит новый фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Его называют финальной работой мастера анимации, и в российском прокате он появится 7 декабря. Это также первая его картина за десять лет и 12-я по счету в его биографии.
В Японии этим летом фильм «Мальчик и птица» вышел без какой-либо рекламной кампании. В нем Миядзаки обращается к темам Второй мировой войны, связи матери и сына, чувства вины.
Какой получилась сюрреалистичная сказка о путешествии из тьмы к свету, рассказала главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
Вероника Скурихина главный редактор программы «Такое кино» на ТНТ:
«Мы за многие годы смотрения Миядзаки совершенно обоснованно привыкли к тому, что раз за разом он выдает шедевры разного уровня. Но проблема фильма «Мальчик и птица» заключается в том, что, будучи шедевром, это кино намного сложнее, намного более вещь в себе, чем предыдущие работы Миядзаки. И поэтому с него выходишь в некотором смятении, потому что ты же был готов восторгаться, а тебе сложно, потому что тебя раздирают очень странные и сложные эмоции. Это связано с тем, что вне зависимости от того, будет ли это финальная картина Миядзаки или он успеет снять что-то еще, «Мальчика и птицу» он сделал как фильм, который снимал, в первую очередь, для себя, для того чтобы поговорить с самим собой. Это, с одной стороны абсолютно 100-процентная картина Миядзаки, со всей этой невероятной брейгелевской фантасмагорией на экране, а с другой стороны, в нем как будто бы не хватает смысловых блоков, и не потому, что кто-то взял и порезал эту картину, Миядзаки никто не режет, а потому что он как будто бы снимал то, что у него в голове, то, что понятно ему, и при этом забыл, что его будут еще смотреть миллионы, если не сказать миллиарды зрителей. И вот в этом смысле можно сказать, что «Мальчик и птица» намного сложнее с точки зрения восприятия. Это кино очень плотно напичкано смыслами, метафорами, их интересно разбирать, но, когда мы сидим в кинозале, мы же не можем поставить на паузу и рассматривать каждый стоп-кадр, мы воспринимаем полотно целиком. Маэстро просто немножечко поманипулировал нами, он снял кино, которое 100% придется пересматривать еще и еще для того, чтобы понять все то, что он туда вложил».
По сюжету картины Миядзаки, действие происходит в Японии в 1944 году. 12-летний мальчик по имени Махито вместе с отцом переезжает из Токио в живописную глушь к младшей сестре его матери, погибшей в пожаре при бомбардировках Токио. Тетя станет его мачехой, а позже исчезнет, и он отправится на ее поиски.
Картину окрестили последней работой Миядзаки, однако, по слухам, 82-летний мастер уже вернулся в студию и работает над очередной лентой.