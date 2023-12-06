В России выходит новый фильм Миядзаки «Мальчик и птица»

«Мы за многие годы смотрения Миядзаки совершенно обоснованно привыкли к тому, что раз за разом он выдает шедевры разного уровня. Но проблема фильма «Мальчик и птица» заключается в том, что, будучи шедевром, это кино намного сложнее, намного более вещь в себе, чем предыдущие работы Миядзаки. И поэтому с него выходишь в некотором смятении, потому что ты же был готов восторгаться, а тебе сложно, потому что тебя раздирают очень странные и сложные эмоции. Это связано с тем, что вне зависимости от того, будет ли это финальная картина Миядзаки или он успеет снять что-то еще, «Мальчика и птицу» он сделал как фильм, который снимал, в первую очередь, для себя, для того чтобы поговорить с самим собой. Это, с одной стороны абсолютно 100-процентная картина Миядзаки, со всей этой невероятной брейгелевской фантасмагорией на экране, а с другой стороны, в нем как будто бы не хватает смысловых блоков, и не потому, что кто-то взял и порезал эту картину, Миядзаки никто не режет, а потому что он как будто бы снимал то, что у него в голове, то, что понятно ему, и при этом забыл, что его будут еще смотреть миллионы, если не сказать миллиарды зрителей. И вот в этом смысле можно сказать, что «Мальчик и птица» намного сложнее с точки зрения восприятия. Это кино очень плотно напичкано смыслами, метафорами, их интересно разбирать, но, когда мы сидим в кинозале, мы же не можем поставить на паузу и рассматривать каждый стоп-кадр, мы воспринимаем полотно целиком. Маэстро просто немножечко поманипулировал нами, он снял кино, которое 100% придется пересматривать еще и еще для того, чтобы понять все то, что он туда вложил».