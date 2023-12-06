СМИ: Warner Bros. готовит спин-офф фильма «Барби» с Райаном Гослингом
Фильм «Барби» стал гигантским успехом для Warner Bros. — лента собрала в прокате $ 1,4 млрд выручки и стала самой кассовой картиной 2023 года. После такого успеха любая киностудия захочет закрепить успех созданием продолжения, что, по данным World of Reel, уже происходит.
В недавнем интервью CBS режиссёр фильма Гретта Гервиг уклонилась от прямого ответа на вопрос о спин-оффе с Кеном в исполнении Райана Гослинга. В World of Reel отмечают, что это ещё одно доказательство существования ленты на бумаге — актёр якобы подписал контракт на съёмки в ответвлении ещё до выхода фильма в прокат.
При этом у будущего фильма ещё нет сценария и режиссёра, якобы поэтому Warner Bros. пока не анонсировала ленту официально.
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