Киллиан Мерфи согласен вернуться в фильм по «Острым козырькам»
Киллиан Мерфи, звезда «Острых козырьков», не против вернуться к роли Томаса Шелби.
В интервью Variety с актером Марго Робби подняла эту тему. Девушка спросила у Мерфи, планируется ли сниматься полнометражный спин-офф знаменитого сериала, и будет ли там полюбившийся всем Томас Шелби.
Актер дал вполне однозначный ответ:
Я открыт для этой возможности. Я всегда думал, что вернусь, если история еще не закончена.
Марго Робби, которая призналась, что фанатеет по этому сериалу, ответила: Конечно, история не закончена!
Киллиан Мерфи играл Томаса Шелби почти 10 лет. Премьера последней серии «Острых козырьков» состоялась в апреле 2022.
Новость о том, что планируется создать полнометражный фильм по сериалу была еще в 2021-м. Год спустя Стивен Найт, шоураннер «Острых козырьков» заявил, что сценарий для спин-оффа почти готов. Съемки планировалось начать в 2023-м, однако о них ничего не слышно до сих пор.