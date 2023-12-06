Киллиан Мерфи согласен вернуться в фильм по «Острым козырькам»

Киллиан Мерфи, звезда «Острых козырьков», не против вернуться к роли Томаса Шелби.

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В интервью Variety с актером Марго Робби подняла эту тему. Девушка спросила у Мерфи, планируется ли сниматься полнометражный спин-офф знаменитого сериала, и будет ли там полюбившийся всем Томас Шелби.

Актер дал вполне однозначный ответ:

Я открыт для этой возможности. Я всегда думал, что вернусь, если история еще не закончена.

Марго Робби, которая призналась, что фанатеет по этому сериалу, ответила: Конечно, история не закончена!

Киллиан Мерфи играл Томаса Шелби почти 10 лет. Премьера последней серии «Острых козырьков» состоялась в апреле 2022.