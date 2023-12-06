Реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов" продлили на второй сезон. Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix в специальном ролике.

Шоу "Игра в кальмара" было создано на основе одноименного сериала. Конкурсы в шоу аналогичны тем, что были представлены в сериале. Во время проигрыша у участников на груди взрывается краска, после чего они падают будто бы замертво.