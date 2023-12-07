Вышла шестая серия сериала «Слово пацана»

В онлайн-кинотеатрах START и Wink состоялась премьера новой, шестой серии сериала «Слово пацана». Эпизод уже могут посмотреть все подписчики сервисов. Судя по описанию, шестой эпизод посвящён тому, как столкновение переживают Марат, Вова и Айгуль.

Улицы не знают жалости ни к чужим, ни к своим. Столкновение с «домбытовскими» перевернуло жизни Марата и Вовы, но в первую очередь — Айгуль. О трагедии приходится молчать: некоторые детали могут сыграть против тех, кому и так причинили боль. И цена за то, чтобы остаться с улицей, может оказаться слишком высокой.