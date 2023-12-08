Семь лучших мультсериалов о животных

Царство животных прекрасно в своём многообразии и разнообразии. Немудрено, что его представители регулярно становятся главными героями различных анимационных проектов. Телеканал «МУЛЬТ» подготовил семерку лучших мультсериалов о животных.

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«Лео и Тиг»

История дружбы двух лучших друзей, леопарда Лео и тигрёнка Тига, которые ни дня не могут прожить без приключений. Маленькие пушистые хищники начинают свои исследования в лесах Приморского края, а затем, обрастая командой верных приятелей, отправляются изучать дальние страны. На своём пути любознательные главные герои встречаются с необычными явлениями природы, разгадывают загадки и непременно помогают тем, кому нужна помощь.

«Ми-ми-мишки»

Ещё одна увлекательная история дружбы двух представителей мира фауны. На этот раз медвежат: бурого по имени Кеша и белого по имени Тучка. Первый любит приборы, второй — природу. Вместе они открывают для себя окружающий мир, придумывают новые увлечения, ходят в гости к друзьям и даже ведут расследования!

«Мини-Мишки»

Как выглядели Тучка, Кеша, Лисичка, крот Валя и Цыпа, когда были совсем маленькими? Ответ на этот вопрос кроется в новом мультсериале «Мини-Мишки», премьера которого стартует 9 декабря на телеканале «МУЛЬТ». Каждый день юные лучшие друзья выходят из своих маленьких игрушечных домиков на детскую площадку и с увлечением играют на ней. В процессе игры с ними происходят разные истории, и малышам самим приходится решать свои такие маленькие, но уже проблемы. И хоть все эти неурядицы детские, но для наших героев они очень и очень серьёзные.

«Барбоскины»

Весёлая история про семью собачек, где каждый сосредоточен на своём деле. Папа не выпускает из рук ноутбук, мама грезит мечтами о сцене, а дети в количестве пятерых щенят — каждый в своих желаниях и стремлениях. Один мечтает стать великим футболистом, другая увлекается модой и собирает множество комплиментов, третий — семейный любимчик, четвёртая подражает Жанне Киске, а пятый стремится получить Нобелевскую премию.

«КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»

В одном небольшом городе живёт много семей пушистых лапок и хвостиков. Очаровательные кошечки и собачки заняты каждый своим делом: у кого-то своя мастерская или ферма, а у кого-то — магазин сладостей. В центре сюжета приключения шести юных непосед — двух кошечек и четырёх собачек. Как и все дети, они любят озорничать, но ещё учатся важным правилам жизни, выручают друг друга и помогают родителям в их семейном деле.

«Белка и Стрелка. Озорная семейка»

Троица друзей: очаровательная Дина, всезнайка Рекс и хулиган Бублик — мечтает оказаться на космическом корабле. Но только на пути к заветной мечте они постоянно сталкиваются с разными неурядицами. Однако главные герои не из робкого десятка и вот что бы то ни стало готовы доказать, что именно они, как никто другой, достойны полететь в космос.

«Черепашки»