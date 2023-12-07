Вышел новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита»
Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита», который ранее планировали выпустить под названием «Воланд». В свежем ролике показали знакомых героев из первого трейлера и много новых кадров.
Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».
Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин. Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие.
Премьера ленты состоится 25 января 2024 года.
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