«Оппенгеймера» покажут в Японии спустя полгода после премьеры

Независимый дистрибьютор Bitters End объявил об официальном релизе фильма «Оппенгеймер» в Японии. Картину Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы всё же покажут на территории страны в 2024 году. Судя по всему, это произойдёт в первые месяцы следующего года — перед «Оскаром-2024».

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В своём заявлении компания Bitters End отметила, что прекрасно понимают те чувства, которые может вызвать фильм у обычных японцев. Однако прокатчик всё же призывает местных жителей сходить и посмотреть ленту на большом экране, чтобы оценить новое творение культового режиссёра.