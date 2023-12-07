Действие сериала происходит в 1945 году в Кенсоне (такое название носил Сеул во время японской оккупации). Молодой магнат Чан Тхэсан встречает девушку по имени Юн Чхэ Ок, которая ищет свою мать, пропавшую десять лет назад. Эта встреча переворачивает жизнь думающего только о себе предпринимателя с ног на голову. Он начинает переосмысливать свою жизнь и помогать новой знакомой расследовать дела о загадочных пропажах людей. Вместе им придется сразиться с сущностью, которая является порождением человеческой жадности.