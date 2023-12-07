Вышел трейлер сериала «Кенсонское существо», главные роли в котором исполнили Пак Со Джун и Хан Со Хи
Фантастический сериал выйдет на стриминговой платформе Netflix 22 декабря.
Действие сериала происходит в 1945 году в Кенсоне (такое название носил Сеул во время японской оккупации). Молодой магнат Чан Тхэсан встречает девушку по имени Юн Чхэ Ок, которая ищет свою мать, пропавшую десять лет назад. Эта встреча переворачивает жизнь думающего только о себе предпринимателя с ног на голову. Он начинает переосмысливать свою жизнь и помогать новой знакомой расследовать дела о загадочных пропажах людей. Вместе им придется сразиться с сущностью, которая является порождением человеческой жадности.
Режиссером проекта стал Чон Дон-юн, известный ценителям южнокорейского кинематографа по хитам «Лига печи», «Судьба и ярость» и другим.
Первая из семи серий сезона выйдет на экраны 22 декабря 2023 года, премьера оставшихся трех состоится уже 5 января 2024 года.
Ранее стало известно, что российские телеканалы планируют популяризировать корейские шоу и фильмы.