Кадр дня: как снимали взрыв атомной бомбы в "Оппенгеймере"

В конце прошлого года Кристофер Нолан привлек внимание многих зрителей, когда сообщил, что в его грядущем байопике о Второй мировой войне "Оппенгеймере" эффект взрыва атомной бомбы был достигнут без использования компьютерной графики.

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

О том, как это получилось, — в материале "Рамблера".

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Заявление Нолана заставило многих фанатов в шутку предположить, что режиссер-новатор, стремящийся к суровому реализму, каким-то образом убедил Universal Pictures приобрести и взорвать настоящее ядерное устройство посреди пустыни. К счастью, это оказалось не так.

Супервайзер по спецэффектам Скотт Р. Фишер приоткрыл завесу тайны над своей шестой совместной работой с Ноланом. Учитывая приземленность постановочного материала фильма, команда спецэффектов получила гораздо меньше работы по сравнению с масштабными визуальными эффектами, которые им пришлось создавать для предыдущих работ, таких как "Интерстеллар" и "Довод".

"Нолан нам сказал: "В этом фильме не так много работы, как в прошлых, но есть пара вещей, которые мы должны охватить". И это, конечно же, взрыв Тринити, и некоторые конструкции из реквизита, и другие элементы, которые мы использовали на протяжении всего фильма".

"Я считаю, что компьютерная графика редко способна увлечь вас", — сказал Нолан в интервью Empire.

"Компьютерная графика имеет тенденцию ощущаться безопасной. Даже если она впечатляющая и красивая, ей трудно заставить вас почувствовать опасность. А мы представляли в фильме высшую степень опасности. Нам нужно было, чтобы зрители почувствовали угрозу, отвращение и страх".

Чтобы снять испытание "Тринити" (первый в мире атомный взрыв), Фишер и его команда использовали один из старейших приемов в Голливуде: принудительную перспективу.

Что касается пиротехнической стороны дела, то для интенсивного пламени использовали в основном бензин и пропан, потому что так выгоднее. Затем в пламя добавили алюминиевую крошку и магний, чтобы получить подобие мгновенной ослепительной вспышки, которая сопровождает ядерный взрыв.

"Мы очень хотели, чтобы все говорили об этой вспышке, об этой яркости. Поэтому мы постарались воспроизвести ее как можно лучше", — говорит Фишер.

Нолан назвал эти методы "очень экспериментальными". Моделирование вспышки и грибовидного облака было лишь аперитивом перед основным блюдом: визуализацией пламенной фантазии блестящего ума Оппенгеймера — "его способности заглянуть в материю, увидеть и почувствовать там энергию", как говорит Нолан.