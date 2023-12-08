В России выпустят семейный фэнтезийный фильм «Горыныч»
По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», кинокомпания «СТВ» представила семейный фэнтезийный фильм «Горыныч». Он, как понятно из названия, расскажет о Змее Горыныче.
В центре повествования фильма окажется лейтенант ВМФ Алексей, который случайно похитит и унесёт в былинную старину гигантское морское чудище. Алексею придётся подружиться с детёнышем Горыныча и вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов.
По словам актёра Сергея Сельянова, в ленте будет несколько музыкальных номеров. Команда фильма сейчас находится в Калининграде на выборе натуры.
В этом фильме есть чуть больше эксцентрики, чем в наших прошлых сказках.
Даты выхода у «Горыныча» пока что нет.
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