Слово пацана: график выхода серий, даты и время

Премьера российской драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября 2023 года. Сериал стал сенсацией — на сайте «Кинопоиск» он получил 9 баллов на основе 348 974 голосов.

© Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

О том, когда выходят серии — в материале «Рамблера».

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График выхода серий «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал состоит из 8 серий. Вчера, 7 декабря, вышел очередной эпизод сериала «Слово пацана». Седьмую серию картины «Слово пацана» покажут зрителям 14 декабря 2023 года. Заключительный, восьмой эпизод опубликуют на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря.

1 серия — 9 ноября 2023

2 серия — 9 ноября 2023

3 серия — 16 ноября 2023

4 серия — 23 ноября 2023

5 серия — 30 ноября 2023

6 серия — 7 декабря 2023

7 серия — 14 декабря 2023

8 серия (финал сезона) — 21 декабря 2023 Ниже представлено расписание прошедших и предстоящих серий:

Новые серии появляются обычно в 07.00.

Важное о сериале

«Слово пацана» снял режиссер Жора Крыжовников на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Ранее он отметился фильмами серии «Горько!» и сериалом «Звоните ДиКаприо».

Сюжет «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Действие картины разворачивается зимой 1989 года. Главным героем сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» является 14-летний Андрей (Леон Кемстач). Подросток живет со своей матерью и пятилетней сестрой. Он — ученик музыкальной школы. Андрей носит пионерский галстук и периодически становится жертвой уличных хулиганов. Однако однажды судьба сводит его с 14-летним Маратом (Рузиль Минекаев).

Он является младшим братом местного авторитета Вовы по прозвищу «Адидас» (Иван Янковский), который служит в Афганистане. Марат учит Андрея «мудростям» уличной жизни. От него интеллигентный юноша узнает об устройстве мира группировок, кто такие «чушпаны», а кто — «ровные пацаны». Марат учит Андрея драться и «метить» территорию. В результате подросток решает «пришиться» к «Универсамовским».

Актеры и роли

Леон Кемстач — Андрей

Иван Янковский — Вова по кличке Адидас

Елизавета Базыкина — Наташа

Никита Кологривый — Кащей

Ольга Лапшина — тетя Нина

Лев Зулькарнаев — Зима

Анастасия Красовская — Ирина

Анна Пересильд — Айгуль

Рузиль Минекаев — гопник Марат

Юля Александрова — мама Андрея

Антон Васильев — Ильдар

Сергей Бурунов — Кирилл, отец Марата