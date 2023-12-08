Слово пацана: график выхода серий, даты и время
Премьера российской драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября 2023 года. Сериал стал сенсацией — на сайте «Кинопоиск» он получил 9 баллов на основе 348 974 голосов.
О том, когда выходят серии — в материале «Рамблера».
График выхода серий «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сериал состоит из 8 серий. Вчера, 7 декабря, вышел очередной эпизод сериала «Слово пацана». Седьмую серию картины «Слово пацана» покажут зрителям 14 декабря 2023 года. Заключительный, восьмой эпизод опубликуют на онлайн-платформах START и Wink 21 декабря.
- 1 серия — 9 ноября 2023
- 2 серия — 9 ноября 2023
- 3 серия — 16 ноября 2023
- 4 серия — 23 ноября 2023
- 5 серия — 30 ноября 2023
- 6 серия — 7 декабря 2023
- 7 серия — 14 декабря 2023
- 8 серия (финал сезона) — 21 декабря 2023
Новые серии появляются обычно в 07.00.
Важное о сериале
«Слово пацана» снял режиссер Жора Крыжовников на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Ранее он отметился фильмами серии «Горько!» и сериалом «Звоните ДиКаприо».
Сюжет «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Действие картины разворачивается зимой 1989 года. Главным героем сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» является 14-летний Андрей (Леон Кемстач). Подросток живет со своей матерью и пятилетней сестрой. Он — ученик музыкальной школы. Андрей носит пионерский галстук и периодически становится жертвой уличных хулиганов. Однако однажды судьба сводит его с 14-летним Маратом (Рузиль Минекаев).
Он является младшим братом местного авторитета Вовы по прозвищу «Адидас» (Иван Янковский), который служит в Афганистане. Марат учит Андрея «мудростям» уличной жизни. От него интеллигентный юноша узнает об устройстве мира группировок, кто такие «чушпаны», а кто — «ровные пацаны». Марат учит Андрея драться и «метить» территорию. В результате подросток решает «пришиться» к «Универсамовским».
Актеры и роли
- Леон Кемстач — Андрей
- Иван Янковский — Вова по кличке Адидас
- Елизавета Базыкина — Наташа
- Никита Кологривый — Кащей
- Ольга Лапшина — тетя Нина
- Лев Зулькарнаев — Зима
- Анастасия Красовская — Ирина
- Анна Пересильд — Айгуль
- Рузиль Минекаев — гопник Марат
- Юля Александрова — мама Андрея
- Антон Васильев — Ильдар
- Сергей Бурунов — Кирилл, отец Марата
Ранее «Рамблер» опубликовал тест «Кто ты из "Слова пацана"». Пройдите тест и узнайте, на кого из персонажей вы наиболее похожи.