«Мальчик и птица» стал конкурентом «Елок» и «Тещи» в российском прокате

По данным на 7 декабря кинотеатры России и стран СНГ заработали порядка 81 миллиона. При этом кинокартина «Мальчик и птица» японского режиссера Хаяо Миядзаки выручила 11,3 миллиона. Об этом сообщил портал kinobusiness.

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По его данным, российские ленты «Елки 10» и «Теща» могут вступить в ожесточенную конкуренцию с работой Миядзаки. Сейчас на счету новых «Елок» 12 миллионов рублей за первый день показа, а у «Тещи» 12,7 миллиона рублей.

Мультипликационная лента «Мальчик и птица» за минувший уик-энд в суммарном показателе со странами СНГ смогла собрать в кассу порядка 12,8 миллионов рублей, что делает ее лидером проката, передает портал.