Интересно, что изначально создатели планировали отснять сериал в Казани, но местные общественники выступили против этого и подали иски с требованием запретить съемки. В итоге продюсерам пришлось искать другую натуру для проведения съемок, и в результате сериал был отснят в Ярославле. В городе были подобраны локации, похожие на улицы Казани.