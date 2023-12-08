Неожиданные факты о сериале «Слово пацана»: видео
Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", снятый режиссером Жорой Крыжовниковым вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
Интересно, что изначально создатели планировали отснять сериал в Казани, но местные общественники выступили против этого и подали иски с требованием запретить съемки. В итоге продюсерам пришлось искать другую натуру для проведения съемок, и в результате сериал был отснят в Ярославле. В городе были подобраны локации, похожие на улицы Казани.
Сериал состоит из восьми серий, премьера которых состоялась 9 ноября 2023 года на онлайн-площадках Wink и Start. Последняя серия первого сезона должна появиться ближе к Новому году.
Ранее «Рамблер» рассказывал, про график выхода серий сериала «Слово пацана».
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