5 мультфильмов про экологию для всей семьи
Мультфильмы из этой подборки не будут занудно рассказывать об экологических проблемах.
Эта тема очень органично вписана в сюжет, и смотреть эти работы будет не скучно всем членам вашей семьи.
Валли
Экологическая проблема: мусор.
Робот Валли очищает опустевшую планету от гор мусора, тем временем люди уже перебрались в космос и ждут момента, когда им можно будет вернуться обратно.
Лоракс
Экологическая проблема: уничтожение леса.
В городе не осталось ни одного живого дерева, все они сделаны из пластика. Как же так получилось? Двенадцатилетний мальчик Тед пытается найти хотя бы одно настоящее дерево. И заодно выясняет, кому выгодны пластиковые деревья.
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Экологическая проблема: переизбыток пищевых отходов, проблема утилизации мусора.
Ученый Флинт Локвуд разработал прибор, благодаря которому еда по желанию падает с неба. Но иногда вкусные дары неба могут принести много проблем.
Принцесса Мононоке
Экологическая проблема: сокращение ареала животных, конфликт между промышленностью и природой.
Аниме-фильм Хаяо Миядзаки рассказывает о юном принце Аситаки, которому невольно пришлось стать участником конфликта леса и Железного города.
Мадагаскар 2
Экологическая проблема: выпуск животных в дикую природу без адаптации.
Четверо животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке после кораблекрушения оказываются на экзотическом острове Мадагаскар, где живут лемуры, которые едят фоссы. О городских роскошествах и комфорте здесь придется забыть.