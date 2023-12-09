5 мультфильмов про экологию для всей семьи

Мультфильмы из этой подборки не будут занудно рассказывать об экологических проблемах.

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Эта тема очень органично вписана в сюжет, и смотреть эти работы будет не скучно всем членам вашей семьи.

Валли

Экологическая проблема: мусор.

Робот Валли очищает опустевшую планету от гор мусора, тем временем люди уже перебрались в космос и ждут момента, когда им можно будет вернуться обратно.

Лоракс

Экологическая проблема: уничтожение леса.

В городе не осталось ни одного живого дерева, все они сделаны из пластика. Как же так получилось? Двенадцатилетний мальчик Тед пытается найти хотя бы одно настоящее дерево. И заодно выясняет, кому выгодны пластиковые деревья.

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек

Экологическая проблема: переизбыток пищевых отходов, проблема утилизации мусора.

Ученый Флинт Локвуд разработал прибор, благодаря которому еда по желанию падает с неба. Но иногда вкусные дары неба могут принести много проблем.

Принцесса Мононоке

Экологическая проблема: сокращение ареала животных, конфликт между промышленностью и природой.

Аниме-фильм Хаяо Миядзаки рассказывает о юном принце Аситаки, которому невольно пришлось стать участником конфликта леса и Железного города.

Мадагаскар 2

Экологическая проблема: выпуск животных в дикую природу без адаптации.