Без подарков, но с ножом: выходит «Крик. Ночь перед Рождеством»
21 декабря в прокат выходит «Крик. Ночь перед Рождеством» — американский хоррор с фантастическим элементом.
По сюжету, в канун Рождества дерзкая Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где тот же психопат в маске вновь терроризирует город.
Лента начинается со сцен классической рождественской идиллии: обмен подарками, торжественное зажжение огней на главной городской елке, уютное семейство в свитерах с оленями. Но внезапно в городке появляется убийца в костюме ангела и начинает расправу над невинными горожанами.