Без подарков, но с ножом: выходит «Крик. Ночь перед Рождеством»

По сюжету, в канун Рождества дерзкая Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где тот же психопат в маске вновь терроризирует город.