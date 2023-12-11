Дебют алматинского режиссера завоевал «Азиатский Оскар»

Алматинский режиссер покоряет мировые вершины. Его дебютная работа удивила зрителей на фестивале в Австралии, принесла ему «Азиатский Оскар» и другие призы в международных конкурсах. Картина рассказывает о старой кочевой традиции, когда одного из детей отдают на воспитание старшим родственникам, сообщает корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

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Громко заявить о важных проблемах общества и изменить мир берутся режиссеры со всей Центральной Азии. Премия «Альтернатива», проходившая в Алматы, собрала 350 картин. Их отсмотрело независимое международное жюри. Восемь фильмов получили награды.

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Приз в одной из номинаций забрала дебютная кинолента Асхата Кучинчирекова. Первый полный метр – и такой успех. В фильме о вековых казахских устоях жюри услышало «голос будущего».

Бауырына салу – казахская традиция. Молодые родители отдают первенца на воспитание старших членов семьи.

Юный герой фильма живет с бабушкой, он окружен любовью и заботой. После ее смерти мальчик возвращается к матери и отцу. Начинается новая, совсем другая жизнь.

«В год и 3 месяца меня самого отдали на воспитание бабушке. Посредством кинематографа я хотел раскрыть, что я когда-то в детстве чувствовал. Я со многими героями встречался, у них есть внутри вот такое ощущение брошенности. Сама ситуация гуманная, но ребенок чувствует изнутри чуть-чуть по-другому», – рассказал режиссер, актер, сценарист Асхат Кучинчиреков.

Премьера фильма состоялась в испанском Сан-Себастьяне. А недавно картина покорила киносообщество Австралии.

«Бауырына салу» оценили выше конкурентов – кинолент от именитых каннских лауреатов – на премии Asia Pacific Screen Awards, которую называют «Азиатским Оскаром».

Представители 80 стран высоко оценили фильм. Себя в кинокартине увидел почти каждый зритель из Японии и Италии, Индии и Филиппин.

«Бауырына салу, может быть, как традиция существует в Центральной Азии, но на самом деле очень многие сегодняшние дети, взрослые выросли без родителей, родители уделяли им очень мало времени, очень мало любви, и поэтому, наверно, такой сильный отклик. В первую очередь, для зрителя это фильм об отношениях в семье, об отношениях сына и отца», – рассказала кинопродюсер Анна Качко.

От идеи до премьеры прошло пять лет. Асхат сам написал сценарий. И на съемочной площадке каждая деталь – под его чутким контролем.

Актера на главную роль режиссер утвердил без кастинга. Ерсултана Ерманова он заметил в одной из телепередач. Увидел глаза ребенка и понял – лучше никто не сыграет. Школьник без актерского образования роль не просто отработал, а прожил.

«Очень тяжело далась роль. Я сначала поверить не мог, что играю в кино, глаз с камеры не сводил. Потом привык, и началась работа. Самая трудная сцена – финальная. Мне нужно было заплакать, когда мы по сценарию с отцом дрались», – рассказал исполнитель главной роли Ерсултан Ерманов.

Увидеть драматическую историю на большом экране казахстанцы смогут уже в следующем году. Прокат наметили на весну или осень. Дату пока утверждают. А режиссер уже планирует съемки новой картины.

«Это фильм о страхе. В общем, страх не имеет национальности, не имеет границ – это страх скелета, который у тебя в шкафу. Я хочу об этом сделать фильм – о человеческом страхе, и человек побеждает этот страх», – поделился Асхат Кучинчиреков.