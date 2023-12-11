Опубликован трейлер рождественского эпизода "Доктор Кто"

В сети появился трейлер рождественского эпизода популярного британского научно-фантастического телесериала "Доктор Кто".

Приготовьтесь к встрече с Доктором и Руби. Рождество 2023 года, – так подписано опубликованное видео.

Рождественский эпизод выйдет 25 декабря. В нем впервые появится актер Шути Гатва, которого многие знают по роли Эрика в сериале "Сексуальное просвещение". Новую спутницу Доктора Руби Сандей сыграет Милли Гибсон

В этом году сериалу исполнилось 60 лет: первые серии британского шоу "Доктор Кто" вышли в далеком 1963 году. На сегодняшний день оно является самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире.