Мультфильм Миядзаки впервые стал лидером кинопроката США

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" возглавил кинопрокат в США и Канаде, собрав $12,8 миллионов за минувший уикенд. Об этом пишет "Интерфакс".

Мультфильм Миядзаки впервые стал лидером кинопроката США
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По данным СМИ, японскому мультипликатору впервые удалось занять первую строчку рейтинга на рынке в США по кассовым сборам.

Анимационный фильм "Мальчик и птица" вышел в России 7 декабря.

В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро "Как поживаете?", опубликованная в 1937 году.

Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

Недавно сообщалось, что Миядзаки начал работать над новым проектом. "Мальчик и птица" должен был стать последним фильмом мультипликатора, а после Миядзаки планировал на пенсию. Однако недавно вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки признался, что Миядзаки передумал уходить на заслуженный отдых. У создателя "Унесенной призраками" появилось много новых идей, с которыми он приходит к студии.

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