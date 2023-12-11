Мультфильм Миядзаки впервые стал лидером кинопроката США

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" возглавил кинопрокат в США и Канаде, собрав $12,8 миллионов за минувший уикенд. Об этом пишет "Интерфакс".

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По данным СМИ, японскому мультипликатору впервые удалось занять первую строчку рейтинга на рынке в США по кассовым сборам.

Анимационный фильм "Мальчик и птица" вышел в России 7 декабря.

В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро "Как поживаете?", опубликованная в 1937 году.

Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.