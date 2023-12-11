Что случилось с Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Фанаты сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с нетерпением ждут четверга, чтобы посмотреть новую серию. Публике интересна судьба девочки Айгуль, которая оказалась на краю балкона. Спрыгнет ли героиня или останется жива?

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Напомним, по сюжету девочка оказывается в затруднительной ситуации. Айгуль попадает в плен и становится жертвой изнасилования. Вырваться ей помогает Вова Адидас. Однако история с интимом делает ее изгоем.

От Айгуль отворачиваются все ее друзья и знакомые, стыдно даже родителям. Все вокруг демонстрируют презрение и враждебность, так как интимная связь до брака в те времена сильно осуждалась.

Не выдержав травли, Айгуль сбегает с дискотеки домой. Марат пытался ее остановить, но друзья его отговорили, так как он мог следом за ней стать изгоем.

Дома мать выливает суп, который ела ее дочь, в унитаз. Это стало последней каплей. Девочка решает свести счеты с жизнью. На этом грустном моменте серия обрывается. Что же случится дальше с героиней?

Судя по книге, Айгуль действительно не остается в живых. Правда, там она узнает, что беременна. Подтверждает факт прыжка и видео, которое недавно слили в Сеть.

По словам автора, Анну Пересильд, которая и сыграла одну из главных ролей, поздравляют с последним съемочным днем.

Как считает публика, Айгуль всё-таки выпрыгнула из окна в конце 6 серии.