Появились постеры главных героев фильма «Бременские музыканты»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персонажные постеры ремейка «Бременских музыкантов» с живыми актёрами.

Появились постеры главных героев фильма «Бременские музыканты»
© Чемпионат.com

На кадрах можно оценить внешний вид героев: от Принцессы и Трубадура до Осла и Сыщика. Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года.

Трубадур (Тихон Жизневский)

Чемпионат.com

Принцесса (Валентина Ляпина)

Чемпионат.com

Сыщик (Константин Хабенский)

Чемпионат.com

Король (Сергей Бурунов)

Чемпионат.com

Атаманша (Мария Аронова)

Чемпионат.com

Осёл (Дмитрий Дюжев)

Чемпионат.com

Кошка (Ирина Горбачёва)

Чемпионат.com

Петух (Аскар Нигамедзянов)

Чемпионат.com

Пёс (Роман Курцын)

Чемпионат.com

Новые «Бременские музыканты» станут переосмыслением оригинального советского мультфильма: так, авторы покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты будет посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости