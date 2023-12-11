Появились постеры главных героев фильма «Бременские музыканты»
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила персонажные постеры ремейка «Бременских музыкантов» с живыми актёрами.
На кадрах можно оценить внешний вид героев: от Принцессы и Трубадура до Осла и Сыщика. Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года.
Трубадур (Тихон Жизневский)
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Принцесса (Валентина Ляпина)
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Сыщик (Константин Хабенский)
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Король (Сергей Бурунов)
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Атаманша (Мария Аронова)
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Осёл (Дмитрий Дюжев)
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Кошка (Ирина Горбачёва)
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Петух (Аскар Нигамедзянов)
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Пёс (Роман Курцын)
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Новые «Бременские музыканты» станут переосмыслением оригинального советского мультфильма: так, авторы покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты будет посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.
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