Стали известны подробности о сиквеле «Майора Грома»
Сиквел «Майора Грома» в прокат выпустит студия «Централ Партнершип», эксклюзивный дистрибутор фильмов кинокомпании Paramount Pictures на территории России. Такое объявление сделали Михаил Китаев и Артем Габрелянов на презентации «Централ Партнершип».
«Если помните, у первого фильма была непростая прокатная судьба и огромный успех на стриминге. Это дало нам возможность взяться за полноценный сиквел. Он более эпичный, дорогой и захватывающий, чем первая часть», — рассказал Китаев.
К тому же, по словам Габрелянова, во второй части будет в два раза больше экшена и приключений. Дату выхода сиквела «Майора Грома» объявят в скором времени.
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