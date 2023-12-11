«Кастинг на съемки»: что известно о фейках про второй сезон «Слова пацана»

Сообщества в соцсетях по всей России зазывают людей участвовать в кастингах второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», обещая славу и хороший заработок.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Почему не стоит верить заманчивым предложениям, где появлялись такие объявления, будет ли на самом деле второй сезон «Слова пацана»?

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Где зовут на съемки в «Слове пацана»

С началом новой недели в соцсетях вновь распространились объявления о кастинге в массовку второго сезона самого популярного российского сериала 2023 года. 11 декабря на съемки зовут в Туле, сообщил телеканал «Первый Тульский».

«"Слово пацана — 2" будет! В Туле!» — пишут авторы объявления в соцсетях.

Они приглашают людей в возрасте от 14 до 60 лет на съемки в три смены по 6 часов в ролях прохожих, бандитов, военных, полицейских, трудных подростков и их родителей. За смену обещают 3500 рублей с возможностью за день сыграть сразу в двух сменах.

Как отмечает «Первый Тульский», аналогичные объявления распространились одновременно в Екатеринбурге, Уфе, Санкт-Петербурге и Мурманске.

Подобные объявления появляются по всей России с начала декабря: на съемки «второго сезона» звали в Гатчине, Нижнекамске, Ростове, Калининграде, Казани (где не допустили съемок первого сезона и требуют запретить сериал), Томске, Новосибирске, Челябинске. Их распространяли паблики с названиями вроде «ЧП Тюмень».

Житель Тюмени Никита признался изданию URA.RU, что рассчитывал получить зарплату, а вместо этого лишился 500 рублей.

«Я увидел запись в „ЧП Тюмень“ и сделал репост. Через минут 30 со мной связались. Парень сказал, что он продюсер по актерам. Также написал мне, что моя внешность подходит. После нужно было отправить 500 рублей на карту продюсера, чтобы он прислал специальный бейдж с QR-кодом, по которому я могу пройти на съемочные площадки. Я перевел, в ответ мне ничего не пришло. К утру страница была удалена вместе со всей перепиской», — рассказал молодой человек.

Стриминговые сервисы неоднократно опровергали объявления о кастингах.

«Съемки второго сезона точно не начнутся в январе. Любые такие объявления о кастинге — фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть», — сообщили онлайн-кинотеатры Wink и Start.

Как не попасться на фейк

Кастинг-директор компании «Калининград Фильм» Антон Шатилов объяснил местному изданию «Клопс», как не стать жертвой мошенников с фейковыми кастингами.

«Это, конечно, мошенники! Тем, кто хоть раз работал в кино, сразу видно, что тут написан полный бред человека, который имеет очень абстрактные понятия о съемках», — прокомментировал он объявления.

По словам кастинг-директора, есть четкие признаки нормального объявления о кастинге. Прежде всего, достоверные объявления о наборе актеров информативны и содержательны, в них приводятся необходимые контакты организаторов, указаны точные даты съемок и детали персонажей.

Кроме того, в фейковых объявлениях указаны слишком короткие смены: как правило, смены на съемочных площадках длятся не меньше 12 часов.

Оплата 3500 рублей за смену в 6 часов — запредельно щедрая. Артистам массовых сцен в России редко платят больше 1000 рублей за 12 часов, уверен Шатилов.

«Бывает, написано про форму договора, что какой-то там договор подряда — это полнейший бред», — продолжил собеседник.

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Слухи о том, что уже вскоре начнутся съемки второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», ходят с самого начала выхода ленты. Режиссер картины Жора Крыжовников лишь намекнул на продолжение, официальных подтверждений не было.

«Мой соавтор Андрей Золотарев очень хочет продолжения. Он говорит, что у „Крестного отца“ было три части», — рассказал режиссер в эфире НТВ.

В связи с фейками исполнитель главной роли Иван Янковский опроверг, что проводятся какие-либо кастинги.