Актеры отказываются вести «Золотой глобус»

Церемония награждения премии «Золотой глобус» не может найти ведущего – сразу несколько актеров, в том числе и известный стендап-комик Крис Рок, отказались от этой роли. Об этом сообщает CNN.

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Также отказались вести церемонию стендап-комик и актриса Эли Вонг, а также соведущие подкаста SmartLess Уилл Арнетт, Шон Хейз и Джейсон Бейтман. Актрисы Эми Полер и Тина Фей, которые ранее вели церемонию «Золотого глобуса», навряд ли согласятся на повторное предложение. По их словам, работа ведущего на церемонии - неблагодарная деятельность.