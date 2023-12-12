Названа дата выхода фильма «Пила 11»

По информации издания Variety, Lionsgate официально анонсировала «Пилу 11». Премьера фильма запланирована на 27 сентября 2024 года. То есть лента появится в кинотеатрах уже чуть больше, чем через год.

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Вместе с анонсом авторы ленты опубликовали небольшой постер, в котором выделены римские цифры X и I. А надпись гласит, что игра продолжается.

О чём расскажет одиннадцатая часть франшизы, неизвестно. Фанаты предполагают, что в анонсе не зря сказали про продолжение. Возможно, зрителей ждёт полноценный сиквел одной из последних частей.