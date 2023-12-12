Россиянам снова покажут сериал «Леди Баг и Супер-Кот»

ТВ-3 покажет знаменитый анимационный сериал «Леди Баг и Супер-Кот». Его показ начнется 24 декабря с 12:00.

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«В эфире ТВ-3 – подряд все 26 серий первого сезона!», – сообщает пресс-служба.

В центре этой истории – застенчивая школьница Маринетт Дюпен-Чен из семьи парижского пекаря, которая по воле случая обретает амулет Леди Баг и с ним супервозможности – но и суперответственность. В паре с оказавшимся в похожей ситуации одноклассником Адрианом-Супер-Котом они спасают парижан и друг друга от монстров и катаклизмов, которые насылает на город и его жителей загадочный и трагический злодей Бражник.