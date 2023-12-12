Психологи связывают популярность сериала "Слово пацана" с ностальгией

- Возрастной ценз данной картины – 18+. То, что прозрачно для взрослого человека – намеки и художественные образы – может быть воспринято буквально несформированной психикой подростка. Им либо не следует смотреть сериал, либо только в сопровождении взрослого, который подскажет, что означают в перспективе те или иные действия героев. Важно понимать, что зритель в сериале наблюдает трагедию, а не веселые приключения двух друзей.