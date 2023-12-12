Психологи связывают популярность сериала "Слово пацана" с ностальгией
По словам специалиста, кинокартина рассказывает о дружбе, семье и человеческих ценностях. Темы понятны и знакомы многим людям. С этим психолог связывает большую аудиторию сериала.
Сейчас он особенно популярен среди подростков. Шагако объяснила, что в этот период они ищут ориентиры и перспективы. В такое время важна поддержка родителей и общества, в целом. В противном случае ребята организуют или вступают в "группировки".
Елена Шагако подчеркнула:
- Это искаженная, ужасная в нормальном понимании, но перспектива. Важно показать подростку настоящую жизнь, которая для него возможна и желанна, тогда ему не будет нужен чужеродный пример для подражания. Это задача и родителей, и общества, и государства.
Она добавила, что романтизации криминала в сериале нет. Напротив, там показывают негативные последствия жизни юных бандитов. Страдания близких или невинных людей, например.
Психолог в разговоре с talknews.ru уточнила:
- Возрастной ценз данной картины – 18+. То, что прозрачно для взрослого человека – намеки и художественные образы – может быть воспринято буквально несформированной психикой подростка. Им либо не следует смотреть сериал, либо только в сопровождении взрослого, который подскажет, что означают в перспективе те или иные действия героев. Важно понимать, что зритель в сериале наблюдает трагедию, а не веселые приключения двух друзей.
Шагако не советует запрещать сериал. Но обязательно нужно соблюдать возрастные ограничения.