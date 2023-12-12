Опубликован трейлер нового "Короля Шаманов"
В сети появился трейлер нового анимационного сериала "Король Шаманов", созданного по манге-продолжению оригинальной истории.
События происходят по прошествии десяти лет после боя Йо и Хао. Мальчик по имени Хана Асакура – сын Йо – демонстрирует способности, которые превосходят силы его отца. Хана ожидают новые приключения, конкуренты и сражения, в которые будет втянут весь мир.
Режиссером сериала выступил Такэси Фурута, сценаристом – Содзи Ёнэмура. Известно, что аниме начнет выходить уже 9 января следующего года.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что анимационный сериал "Голубоглазый самурай" продлили на второй сезон.
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