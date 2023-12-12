Опубликован трейлер нового "Короля Шаманов"

События происходят по прошествии десяти лет после боя Йо и Хао. Мальчик по имени Хана Асакура – сын Йо – демонстрирует способности, которые превосходят силы его отца. Хана ожидают новые приключения, конкуренты и сражения, в которые будет втянут весь мир.