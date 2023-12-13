«Аватар 4» развернется через шесть лет после «Аватара 3»

В недавнем интервью журналу People Джеймс Кэмерон рассказал, что между «Аватаром 3» и «Аватаром 4» будет временной скачок аж на шесть лет. По словам режиссёра, так нужно для повествования.

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Мы видим наших персонажей, а затем перемещаемся на шесть лет вперёд и возвращаемся. Та часть, которая будет после скачка — этот фрагмент мы ещё не отсняли. Мы снимем её после выхода третьего фильма.

Известно, что Кэмерон снимал «Аватара 3» и некоторые фрагменты «Аватара 4» одновременно со второй частью, чтобы обеспечить возрастную преемственность своих персонажей.