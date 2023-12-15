Библиотека №183 приглашает 16 декабря на вечер камерной музыки
Библиотека №183 приглашает 16 декабря на вечер камерной музыки. Начало запланировано на 18:00. Об этом сообщается в соцсетях «Гагаринский. Культура района».
Прозвучат сонаты для скрипки и фортепиано Бетховена, Брамса и Франка. Гостей будут ждать по адресу: ул. Строителей, д. 8, к. 2.
Напомним, что 15 декабря в библиотеке пройдет концерт «Учитель-ученик». На сцене выступят студенты Московского государственного института культуры кафедры музыкального образования, курс профессора МГИК Мещеряковой Людмилы Викторовны.
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