В России вышел сериал «Тонкой нитью»

В онлайн-кинотеатре Okko вышел пятисерийный сериал «Тонкой нитью». Он посвящён переосмыслению связи уходящих культур и традиций с настоящим временем. Для просмотра уже доступны все эпизоды.

В честь старта проекта Okko опубликовал его трейлер, в котором можно увидеть представителей различных культур России.

В каждой из новелл «Тонкой нитью» молодые художники, модельеры и дизайнеры отправляются в те регионы России, с культурой и традициями которых они неразрывно связаны тонкой нитью. Герои обращаются к своим корням, переосмысляя аутентичную культуру и заново прочитывая традиционный уклад жизни своих предков, находящийся на пороге исчезновения.