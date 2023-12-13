Netflix выпустит игры по "Сонику" и "Игре в кальмара"

Компания Netflix, которая начала осваивать видеоигры чуть более двух лет назад, к концу 2023 года будет иметь 86 игр, доступных всем подписчикам. Сервис также сообщил, что 90 игр находятся в разработке. Об этом пишет Deadline.

© Кадр из сериала "Игра в кальмара"

В 2024 году выйдет несколько игр, в том числе продолжение симулятора Cozy Grove и расширение вселенной фильмов Зака Снайдера "Мятежная луна". В следующем году в качестве эксклюзива для Netflix выйдет новая игра про ежика Соника, Sonic Mania Plus.

"Хотя мы еще в самом начале пути, в прошлом году мы добились основополагающих успехов в достижении этой цели — стать местом притяжения для геймеров", — заявил вице-президент Netflix по играм Майк Верду.

Действие игры Rebel Moon, разработанной Super Evil Megacorp, будет происходить после событий первых двух частей франшизы. Игроки смогут выбрать персонажа для кооперативного экшена на четырех игроков.

Вместе с Cozy Grove: Camp Spirit и Sonic Mania Plus, в 2024 году появятся такие новые игры, как FashionVerse — высокотехнологичная версия одевалки, и Game Dev Tycoon, позволяющая игрокам открыть собственную компанию по разработке игр.

В 2024 также состоится релиз игр по мотивам "Виргин Ривер", "Игры в кальмара", "Хода королевы", "Побега из курятника" и ряда других фильмов и сериалов.

До сих пор основной платформой для игр были мобильные устройства, однако Верду заявил, что Netflix будет расширять свои недавние тесты в США, Канаде и Великобритании по созданию игр, предназначенных для телевизоров и компьютеров.