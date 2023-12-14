Вышла седьмая серия кинопроекта “Слово пацана. Кровь на асфальте”

В новой серии зрителям показывают продолжение истории о жестоких 80-х, где молодежь собирается в банды и противостоит другим объединениям Казани. Седьмой эпизод откроет тайну судьбы Айгуль, а также покажет, с какими трудностями столкнулись другие герои картины.